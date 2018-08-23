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Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazaları 103 can aldı

Kurban Bayramı tatilinin 6. gününde yurdun çeşitli illerinde meydana gelen trafik kazalarında 103 kişi hayatını kaybetti, 598 kişi yaralandı.

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Bayram tatilinin 6 gününde trafik kazaları 103 can aldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 6. gününde Adana, Uşak, Ordu, Malatya, Kırıkkale, Aydın, İstanbul, Zonguldak, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi öldü, yaralanan 88 kişi hastanelere kaldırıldı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin altıncı günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, yaralananların sayısı 598'e yükseldi.

Son 24 saatte meydana gelen trafik kazaları

Uşak'ın Banaz ilçesinde pikniğe giden aileyi taşıyan otomobil 100 metrelik uçurumdan gölete yuvarlandı, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen otomobildeki 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de traktör römorkunun devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralanan 10 kişi tedavi altına alındı.

Aydın'da, Denizli-Aydın karayolu Pınardere üst geçidindeki iki kazada 8 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: kurban bayramı tatili, kurban bayramı, trafik Kazası
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