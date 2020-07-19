Kaza, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkisinde meydana geldi.

Hidayet Adıbelli'nin kullandığı minibüs, Batman-Mardin karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücüyle birlikte 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu, bu nedenle Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.