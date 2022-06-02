Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 19:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da çaya giren genç kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Serinlemek için Batman Çayı'na girdikten sonra kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
Batman'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Bilal Keskin serinlemek için Batman Çayı'na girdi.
Bir süre suda yüzen Keskin, gözden kayboldu. Keskin'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.
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