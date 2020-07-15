Haber Giriş: Kaynak: AA
Batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar yeniden başladı
Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için yürütülen çalışmalara yeniden başlandı.
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sahil güvenlik ekipleri, 106,5 metre derinlikteki teknenin bulunduğu bölgeye hareket etti.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, bakımı yapılan 4 ROW cihazıyla yeniden başlandı.
Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları, Çarpanak Yarımadası İskelesi'nde hazır bekletiliyor.
Etiketler: van gölü batan tekne arama kurtarma çalışmalarıSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:16
Sıradaki Haber
Fatih'te tarihi surlarda çökme: Cadde trafiğe kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz