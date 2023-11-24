Puslu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.11.2023 10:02

Batan geminin kayıp 9 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 9 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 6. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

Batan geminin kayıp 9 personelini arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personel için gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Bölgede AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve diğer ekiplerin katılımıyla kayıp 9 personelin bulunması için karadan, havadan ve denizden çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan ikisinin cansız bedenine 20 ve 23 Kasım'da, bir personelin cansız bedenine ise bu sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

ETİKETLER
Zonguldak Gemi
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da veliler 3 öğretmeni yaraladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:28
Üsküp'ten Bandırma'ya 65 yıllık lezzet hikayesi
10:25
İsrail ordusundan "Gazze'de insani arayla ilgili hazırlıklarımız tamam" açıklaması
10:23
İstanbul'da terör operasyonu: 38 gözaltı
10:17
İstanbul'da vapur seferlerine olumsuz hava engeli
10:17
Borsa güne yükselişle başladı
10:15
Tokatlı şehit aileleri için gezi düzenlendi
Edirne'de sis etkili oluyor
Edirne'de sis etkili oluyor
FOTO FOKUS
"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı
"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ