Tutuklu bulunan Semahat Yolcu ile ilgili ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’, ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saldırıya uğrayan Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce müşteki sıfatıyla yer aldı.

Müştekilerden Feyza Yerlikaya, verdiği ifadede, durup dururken yolda bir bayan tarafından başörtüsünün çekildiğini ve hakarete uğradığını söyledi.

Olay yeri olan Karaköy’de esnaflık yapan 2 isim de tanık sıfatıyla soruşturma kapsamında ifade verdi.

Saldırı anı bölgedeki iş yeri kameralarına da yansımıştı.

Hazırlanan iddianamede Semahat Yolcu için 2 yıldan 6,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: TRT Haber