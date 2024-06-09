Başkentteki yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklıı

Ankara İtfaiyesince 2023'te müdahale edilen 28 bin 465 olayın 9 bin 54'ünü yangınlar oluşturdu.

Yangınların, 4 bin 862'si bahçe ve otluk alanlarda, 1661'i metruk bina, 854'ü konut, 1027'si araç, 206'sı gecekondu, 389'u iş yeri ve 55'i fabrikada meydana geldi.

Yangınlara müdahalenin yanı sıra geçen yıl 11 bin 388 kurtarma operasyonu da yapan ekipler, zor durumdaki 6 bin 288 hayvanın imdadına yetişti.

4 bin 470 kedi, 382 köpek kurtarıldı

Kurtarma operasyonlarında, 4 bin 470'si kedi, 382'si köpek, 821'i kuş, 258'si yılan olmak üzere, aralarında tilki, kaplumbağa, yarasa, kirpinin de yer aldığı hayvanlara yardım eli uzatıldı.

Ankara'da yaşanan sağanakların ardından ekiplerin en çok aldığı ihbarların arasında "yılan kurtarma" operasyonları bulunuyor.

İtfaiye ekiplerinin faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Levent Çeri, yaz aylarında artış gösteren anız yangınlarının hayvanlar için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi.

Hasat sonrası tarlarda yakılan anızlarla binlerce hayvanın hayatını kaybettiğini belirten Çeri, "Bu nedenle anız yakılmaması gerekmektedir. Anız yangınları bizim için çok önemli. Çünkü anız yangınları çok büyük olaylara sebebiyet verebiliyor. Yani büyük fabrikalara ve evlere sirayet edebiliyor." dedi.

"Sigara izmaritleri büyük yangınlara sebebiyet veriyor"

Ankara'nın kırsal bölgelerinde köyden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde meydana gelebilecek yangınlara erken müdahale için su tankeri projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Çeri, bu kapsamda anız, ekin ve ev yangınlarında oluşacak kayıpların önüne geçmeyi başardıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında, 546 su tankerinin dağıtımını tamamladıklarını aktaran Çeri, ayrıca 1182 mahalle sakinine yangına ilk müdahale eğitimi vererek, ekiplerin olay yerine ulaşıncaya kadar yangının büyümesini, can ve mal kaybının en aza indirilmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çeri, yine bu amaçla 120 tanker alarak köylere dağıtacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sigara izmaritleri büyük yangınlara sebebiyet vermektedir. Örneğin, 2023 yılı içerisinde müdahale ettiğimiz yangınların yüzde 90'ı insanlardan kaynaklanmaktadır. Dikkatsizlik ve ihmalden dolayı önüne geçilemeyecek yangınlar sürekli çıkmaktadır. Hemşehrilerimizden oluşabilecek yangınlara karşı daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki birçok yangın sebebi maalesef dikkatsizlik, ihmal ve insan kaynaklıdır."