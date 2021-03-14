Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte devrilen otomobil yürüyüş yapan çifte çarptı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin çarptığı iki yaya ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Mustafa Seçen yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda kontrolden çıkararak devrildikten sonra kaldırımda yürüyüş yapan Harun ve Binnur Subaşı çiftine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
7 yaralı
Kazada sürücü ve yayalar ile araçta bulunan Yusuf Karul, Onur Güzel, Kadir Berber ve Batuhan Göktaş yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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