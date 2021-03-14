Mustafa Seçen yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda kontrolden çıkararak devrildikten sonra kaldırımda yürüyüş yapan Harun ve Binnur Subaşı çiftine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

7 yaralı

Kazada sürücü ve yayalar ile araçta bulunan Yusuf Karul, Onur Güzel, Kadir Berber ve Batuhan Göktaş yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.