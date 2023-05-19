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Türkiye
DHA 19.05.2023 01:18

Başkent'te 19 Mayıs sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek konserler sebebiyle bazı yollar araç geçişine kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.

Başkent'te 19 Mayıs sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bugün Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinde bulunan Anıtpark'ta 16.00-20.00 saatleri arasında 'Genç Ön Grup Konserleri' ve saat 20.30'da 'Ceza Konseri' düzenlenecek.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 16.00'dan itibaren Mareşal Fevzi Çakmak Caddesinin; Dögol Caddesi ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, Akdeniz Caddesinin; Gençlik Caddesi ile Aşkabat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, 83'üncü Sokak ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü, araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edildi.  

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Ankara 19 Mayıs
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