Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 03:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'de özel halk otobüsü yandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Başakşehir'de park halinde bulunan doğalgazlı özel halk otobüsünün yakıt deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri patlama riski nedeniyle yolu çift yönlü olarak araç geçişine kapattı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürüldü, otobüste hasar meydana geldi.
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