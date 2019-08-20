Türkiye
Başakşehir'de kozmetik deposunda yangın
21 Ağustos 2019 Çarşamba 03:23 - Son Güncelleme 21 Ağustos 2019 Çarşamba 03:25
Başakşehir'de sanayi sitesindeki kozmetik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Marmara Sanayi Sitesi P Blok'ta bulunan 3 katlı kozmetik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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