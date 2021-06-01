Atıkların, Hürriyet Bulvarı'na yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından bırakıldığı iddia edildi.

İstanbul Başakşehir’de yol kenarına bırakılan atıklardan çıkan duman ve kötü koku çevrede paniğe neden oldu. Atıkları plakasız bir hafriyat kamyonunun bıraktığı iddia edildi. pic.twitter.com/TOOfhR4FqB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 1, 2021

Atıklardan çıkan duman ve çevreye yayılan kötü koku, tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar durumu polise haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler atıkların bırakıldığı alanda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yolu kapattı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]