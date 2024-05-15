Parçalı Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.05.2024 16:14

Başakşehir'de el yapımı patlayıcı madde bulundu

Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu.

Başakşehir'de el yapımı patlayıcı madde bulundu
[Fotograf: İHA]

İstanbul Başakşehir'de Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.

Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Mekke'de rahatsızlanan kişi ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:46
İtalya'nın Milano kentinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı
17:28
Ankara Emniyeti "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiası yalanlandı
17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modelini inceledi
17:26
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye para cezası
17:34
Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden "Sıfır Atık" projesine ödül
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'u kabul etti
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Mersin'de ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
Slovakya Başbakanı silahlı saldırıya uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ