Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Başakşehir'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Apartmanda yaşayanlar tahliye ediliyor. pic.twitter.com/j1k8cmkukF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 19, 2021

Ekipler, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini tahliye ettikten sonra yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi altına alındı.