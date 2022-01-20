Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattında sona yaklaşılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, raylı sistemin bu yıl halkın hizmetine sunulacağını duyurdu.

Metro hattında çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı

Bakanlık, projenin 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildiği ancak yeterli ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle bakanlık tarafından devralındığı hatırlatıldı. Bu hattın öncelikli projelerden biri olduğu vurgulandı.

Ulaştırma Bakanlığı, yüzde 5 ilerleme ile İBB'den devraldığı Başakşehir-Kayaşehir Metro hattında çalışmaların yüzde 95'ini tamamladı. Bu yıl hizmete açılması beklenen metro hattı sayesinde Çam Sakura Hastanesi'ne ulaşım daha kolay olacak.

70 bin yolcu taşınabilecek

4 istasyonlu raylı sistemin uzunluğu 6,2 kilometre. Hattan saatte 80 kilometre hızla 70 bin yolcu taşınabilecek.