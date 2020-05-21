Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.

Koca, "Sağlık turizminde önde olan ülkelerden daha iyi bir altyapıya sahibiz." dedi.

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