Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
Koca, "Sağlık turizminde önde olan ülkelerden daha iyi bir altyapıya sahibiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 13:24
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