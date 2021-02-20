Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme için bazı illerde 'yerinde karar' dönemi başladı.

Vaka sayılarının düşmesi üzerine Bartın'da il genelinde 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için pazar yeri kısıtlamasının da kaldırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerdeki kademeli normalleşme sürecine vaka durumuna göre, kentteki yetkililerin karar vereceğini açıklamıştı.

Bartın Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, normalleşme sürecine dair yeni kararlar alındı.

Bazı sınıflar 5 gün eğitim görecek

Kentte 1 Mart'tan itibaren tüm okullarda yüz yüze eğitime geçilecek. 1, 2, 3, 4, 8, ve 12. sınıflarda eğitim-öğretim haftada 5 gün olarak gerçekleşecek. 5, 6, 7, 9, 10, ve 11. sınıflar ise haftada iki gün eğitim görecek.

Bartın Üniversitesi'nde teorik eğitimler uzaktan devam edecekken, uygulamalı eğitimlerin ise kademeli olarak yüz yüze eğitim yapılmasına karar verildi.

Üniversite öğrencileri yurtlarda ayrı odalarda misafir edilecek

Kente şehir dışından gelecek üniversite öğrencileri, yurtlarda ve ayrı ayrı odalarda misafir edilecek.

Ayrıca, 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların pazar yerlerine girmelerindeki kısıtlama da 1 Mart itibariyle kaldırılacak.