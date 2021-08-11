Bartın'ın Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Abdipaşa beldesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ani bastıran sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

1 kişi hayatını kaybetti

Sel nedeniyle heyecanlanan bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evinin yıkılması sonucu sele kapılan bir vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

Köprüler yıkıldı, araçlar suya kapıldı

Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herkeme deresinin taşması nedeniyle bazı araçlar suya kapıldı. Bölgeye ulaşım sağlayan bazı köprüler de yıkıldı.

"Sele kapılan bir kişi kayıp"

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Bartın Valisi Sinan Güner, "Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa ve civar köylerde aniden bastıran aşırı yağışlar sebebiyle köprülerin yıkıldığı, yolların heyelan sebebiyle kapandığı yönünde ihbarlar geldi. Bizler de hemen müdahale ettik. Suya kapılan araçlar vardı, o araçlardaki vatandaşlarımızı kurtardık. Tahliye edilmesi gereken köyleri tahliye ettik. Şu anda iki köye ulaşamıyoruz. Köylere köprüyle ulaşım sağlandığı için köprüler yıkılmış durumda. Her türlü imkanı kullanarak, yeni yollar yaparak bu iki köye ulaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında bir sorunumuz kalmadı. Bir can kaybı ihbarı var fakat henüz bölgeye ulaşamadığımız için bunu doğrulayamıyoruz. Bir vatandaşımız kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, bir vatandaşımız kayıp. 80 yaşında bir kadın, evinin yıkılması sonucu sele kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor" dedi.