Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Bartın-Karabük karayolunun Yenihan mevkisinde oluşan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Mahsur kalanlar kurtarıldı

Yolun göçtüğü anlarda bir araç sel sularına kapıldı. Araçtaki 2 kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Abdipaşa beldesinin Yenihan köyünde evlerde mahsur kalan 20 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Köprüler yıkıldı

Kumluca beldesi Zafer köyünden geçen Herkeme Deresi'nin taşması nedeniyle bazı araçlar ve su tankerleri suya kapıldı. Bölgeye ulaşım sağlayan bazı köprüler de yıkıldı.

"2 köye ulaşamıyoruz"

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Bartın Valisi Sinan Güner, "Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa ve civar köylerde aniden bastıran aşırı yağışlar sebebiyle köprülerin yıkıldığı, yolların heyelen sebebiyle kapandığı yönünde ihbarlar geldi. Bizler de hemen müdahale ettik. Suya kapılan araçlar vardı, o araçlardaki vatandaşlarımızı kurtardık. Tahliye edilmesi gereken köyleri tahliye ettik. Şu anda iki köye ulaşamıyoruz. Köylere köprüyle ulaşım sağlandığı için köprüler yıkılmış durumda. Her türlü imkanı kullanarak, yeni yollar yaparak bu iki köye ulaşmaya çalışıyoruz. Onun dışında bir sorunumuz kalmadı. Bir can kaybı ihbarı var fakat henüz bölgeye ulaşamadığımız için bunu doğrulayamıyoruz" dedi.