Yangına Bartın Belediyesi, ilçe ve belde belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile iş makineleri ile müdahale edildi.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangında can kaybı olmazken yangın söndürülmeye çalışılıyor.

