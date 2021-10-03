Kaza, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi.

Midibüs, MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olan istişare toplantısına katılmak üzere yola çıkmıştı.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi.

Bartın’da sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.https://t.co/SpMhhI1Umk pic.twitter.com/c9hghaHaz4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 3, 2021

Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi.

Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.