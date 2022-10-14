Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yer altındaki madencilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Bartın’da maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.https://t.co/9yUsvh7me5 pic.twitter.com/3ApzDybbVE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2022

Patlamanın sebebi belli oldu

AFAD, patlamanın sebebini trafo kaynaklı olduğunu açıkladı.

Bartın Valiliği'nden açıklama

Bartın Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı:

"Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmı bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır."

3 bakan Bartın'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede inceleme yapmak üzere Bartın'a gidiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bölgeye doğru hareket etti.

[Fotoğraf: DHA]

Vali Arslan, ocaktan çıkan işçiyle görüştü

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne gitti.

Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Patlamayı haber alan çalışanların yakınları ise maden ocağına gitti. Çalışmalar sırasında bazı işçiler ocaktan çıkarıldı. Bir işçi arkadaşlarından destek alarak yürürken, durumunun iyi olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bartın Valisi Arslan: Yer altında 49 işçi bulunuyor

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TRT Haber'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Arama kurtarma çalışmaları çok sayıda ekiple devam ediyor. Eksi 300 kotunda 44 kişi, eksi 350 kotunda 5 kişi var. 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. Şimdi sayın İçişleri Bakanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız yoldalar."

"-300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Bütün ekiplerimiz seferber."



Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan @trthaber’de patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.https://t.co/9yUsvh7me5 pic.twitter.com/uY2HrfRnaP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2022

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

[Fotoğraf: DHA]

AFAD'dan bölgeye takviye ekip

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlama üzerine bölgeye takviye ekip yönlendirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün bölgeye yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

"Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi yaşanmıyor"

Kızılay'dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edildi. Sakarya İl AFAD ve Ankara İl AFAD'dan 2 mobil koordinasyon tırı da bölgeye gönderildi.

Bölgede herhangi bir iletişim kesintisi yaşanmadığını belirten AFAD, bölgeye tedbir amaçlı bir mobil baz istasyonunun da gönderildiğini açıkladı.