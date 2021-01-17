Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, 2 mürettebatın hayatını kaybettiği, 5 kişinin de kurtarıldığı bilgisine ulaşıldı.

Batan geminin çevresinde bulunan 3 gemi ise şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.

Bartın Valisi Sinan Güner de batan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Güner, geminin batmasıyla ilgili olarak, "Toplam mürettebat 13 kişi, hepsi Rus vatandaşı. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedeni bota alındı. Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor" " dedi.

MSB’den kurtarma çalışmalarına fırkateyn desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.