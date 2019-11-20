Batı Karadeniz Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) botuyla dün Tarlaağzı Limanı Mağaralar bölgesine giden 2 uzman çavuş ve bir astsubay, eğitim amacıyla dalış gerçekleştirmiş, Astsubay Hakan Karataş gözden kaybolmuştu.

Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra İstanbul, İzmir ve Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 20 dalgıçın yer aldığı arama çalışmalarında Karataş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkartılan Hakan Karataş cenazesi hücum bota alınarak sahile getiriliyor.

Kaynak: AA