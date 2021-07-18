Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baraj gölüne giren aynı aileden 5 kişi kayıp
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da baraj gölüne giren aynı aileden 5 kişi bir süre sonra kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.
Suluova ilçesinde, serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.
Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.
Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.
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