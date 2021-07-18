Suluova ilçesinde, serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

2 can kaybı

Ekiplerin çalışmaları sonucu aile üyesi anne ve babaannenin sudan cansız bedeni çıkarıldı. Diğer 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Amasya Valisi olay yerinde

Amasya Valisi Mustafa Vasatlı olay yerine giderek arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

Vali Masatlı, “Levent Cenikli isimli çocuğumuzun suya düşmesi sonucu akabinde kendi aile fertlerinden 4 kişi de suya giriyor ve daha sonra da olay gerçekleşti. Elif Cenik ve Sultan Cenik'i sudan çıkarttık. Emrullah Cenik, Havvanur Cenik ve Levent Cenik'i kurtarma çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.