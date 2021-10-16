Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bandırma'da sağanak: Yollar göle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Bandırma İlçesinde akşam etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, kanalizasyon mazgallarından su fışkırması sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bandırma'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Kanalizasyon mazgallarından sular fışkırdı. Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.
İlçenin ana caddesinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Meteoroloji yetkililerine göre yağışlar bu gece ve yarın da aralıklarla sürecek.
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