Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: OGM]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın saat 9.30'da Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mahallesinde çıktı.
Ekipler 09.40'ta yangına ilk müdahaleyi hızlı bir şekilde yaptı.
Balıkesir / İvrindi – Büyükfındık— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 11, 2021
Çıkış Saati: 09.30
İlk Müdahale: 09.40
Sevk edilen ekipler:
1 Helikopter
1 Dozer
5 Arazöz
Orman yangınını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.#OrmanVatandır pic.twitter.com/KnXXYxRdUf
1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz ile ekipler yangına müdahale ediyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın Balıkesir
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