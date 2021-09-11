Yangın saat 9.30'da Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Büyükfındık mahallesinde çıktı.

Ekipler 09.40'ta yangına ilk müdahaleyi hızlı bir şekilde yaptı.

Balıkesir / İvrindi – Büyükfındık

Çıkış Saati: 09.30

İlk Müdahale: 09.40

Sevk edilen ekipler:

1 Helikopter

1 Dozer

5 Arazöz

Orman yangınını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor.#OrmanVatandır pic.twitter.com/KnXXYxRdUf — Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) September 11, 2021

1 helikopter, 1 dozer ve 5 arazöz ile ekipler yangına müdahale ediyor.