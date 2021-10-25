Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Dereli mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını Yangın
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