Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

4 helikopter ile destek veriliyor

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile gönderilen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ayrıca, 4 helikopter ile söndürme çalışmasına havadan destek sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor.

Bölgede 46 kişiden oluşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.