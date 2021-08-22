Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
4 helikopter ile destek veriliyor
Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine 2 ilk müdahale aracı, 11 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile gönderilen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ayrıca, 4 helikopter ile söndürme çalışmasına havadan destek sağlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'den ve Kütahya'nın Simav ilçesinden itfaiye ekipleri ile bir iş makinesi de çalışmalara katılıyor.
Bölgede 46 kişiden oluşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcıyor.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını
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