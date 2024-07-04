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Türkiye
DHA 04.07.2024 10:09

Balıkesir'de orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı.

Balıkesir'de orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı

Kepsut ilçesi Karahaliller Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında arazide çıkan yangın, ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 2 dozer sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Emniyetin TOMA'sı ve Balıkesir itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye son verildi.

Gece boyu arazöz ve su tankerleriyle yürütülen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter katıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Balıkesir Orman Yangını
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