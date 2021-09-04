Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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