Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
Balıkesir'de kavgayı ayırmaya çalışan kişi öldürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Onursal Barış Fettahoğlu, bıçaklanarak öldürüldü.
Altınkum Mahallesi'nde S.K. ile M.Ç, alacak verecek meselesinden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü gören Onursal Barış Fettahoğlu, ikiliyi ayırmaya çalışırken baldırından kesici aletle yaralandı.
Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Fettahoğlu'nu Edremit Devlet Hastanesine kaldırdı.
2 kişi gözaltına alındı
Ağır yaralanan Fettahoğlu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Polis ekipleri şüphelilerden S.K'yı olay yerinde gözaltına alırken, kaçan M.Ç. çevredeki araştırmalar sonucu yakalandı.
Öte yandan S.K.’nın gasp, oto hırsızlığı ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Haberler
- 03:21
- 03:16
- 03:11
- 03:03
- 02:45
Sıradaki Haber
İstanbul'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz