Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi 4,6 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem saat 23.14'te meydana geldi.

Deprem, İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da da hissedildi.

4,3 büyüklüğünde bir deprem daha

Bölgede 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Deprem yerin 11,28 kilometre altında gerçekleşti.

"Olumsuz bir haber yok"

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, olumsuz bir haberin olmadığını açıkladı.

"Henüz hasar bildirimi almadık"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "Herhangi bir vatandaşımızdan henüz hasar bildirimi almadık." dedi.

Kaynak: TRT Haber