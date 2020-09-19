Haber Giriş: Kaynak: İHA
Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını: Bazı evler boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Tedbir amacıyla bazı yerleşim yerleri boşaltıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Saat 21.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekip sevk edildi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle bazı yazlık siteler boşaltıldı.https://t.co/vXv0f17fFT pic.twitter.com/FlT0B5WZRS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2020
Bazı evler boşaltıldı
Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: orman yangını balıkesir Ayvalık yangınSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 00:44
Son Haberler
- 00:42
- 00:00
- 00:38
- 23:39
- 22:59
Sıradaki Haber
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 3 el yapımı patlayıcı imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz