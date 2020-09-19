Saat 21.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Hakkıbey Yarımadası'nda ormanlık alanda yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekip sevk edildi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle bazı yazlık siteler boşaltıldı.https://t.co/vXv0f17fFT pic.twitter.com/FlT0B5WZRS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2020

Bazı evler boşaltıldı

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, çevredeki evler tahliye edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.