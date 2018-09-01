Balıkçılar 'virabismillah' dedi

Av yasağının kalkmasıyla İzmir limanlarında bekleyen gırgır tekneleri halat çözüp sezonun ilk avı için "vira bismillah" diyerek Ege Denizi'ne açıldı.

Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan "Yaşar Reis 2" teknesi kaptanlarından Fatih Kopuz mürettebata "kazasız belasız, bol balıklı" bir sezon geçirmesini temenni etti.

Dört buçuk aydır limanda demirli bulunan 38 metre boyundaki 24 mürettebatlı tekne, ağların istiflenmesi, vinçlerin halatlara çekilmesi ve cihazların kontrolü sonrası yeniden açık denize yelken açtı.

Ağlar suyla buluştu

Fatih kaptan, rotayı balık geçişlerinin yoğun olduğu Karaburun açıklarına doğru çevirdi. Gemi, yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk sonrası Karaburun-Çeşme arasındaki bölgeye ulaştı.

Kaptan Kopuz, bir yandan gemiyi kullanırken, bir yandan da sonar cihazından suyun altındaki balıkları kontrol etti. Bir süre sonra cihazlarda balık sürüsü tespit eden kaptan Kopuz, uyarı sireni çalarak mürettebatı harekete geçirdi.

Hızla çalışmaya başlayan tayfa, ağı denizde sabitlemek için kullanılan botu suya indirdi. Kaptandan aldığı talimatlarla mürettebatı yönlendiren "Kocareis"in "mola bismillah" anonsuyla tayfa 4,5 aylık hasrete son vererek ağları denize bıraktı.

Kaptanın yönlendirdiği teknede, ağların kurşunlarını istifleyen "hamlacılar", mantarlarını düzenleyen "mantarcılar", ağın düzgün akıp akmadığını kontrol eden "palacılar", ağların gemiye çekilmesi ve bırakılmasından sorumlu "istifçiler" sabaha kadar sürecek zorlu bir mücadeleye başladı.

Alacakaranlıkta başlayan heyecan, günün ilk ışıklarıyla ağların çekilmesiyle doruk noktaya ulaştı. Ağlarda parıldayan balıklar büyük bir heyecanla güverteye alınarak kasalandı. Taze kalması için buzlanan sezonun ilk balıkları teknenin limana yanaşmasının ardından nakliye gemilerine taşındı. Sezonun ilk balıkları daha sonra Buca'daki İzmir Balık Hali'ne doğru yola çıktı.

Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı

Sezonun ikinci gecesinin daha verimli geçeceğini umduğunu aktaran Kopuz, "Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı. Bu akşam nasip olur denize çıkarsak denizi gezeceğiz, zamanımız daha çok olacak, gecede gündüz de balık avlamak serbest. İnşallah hayırlısıyla bir sezon geçer." dedi.

Karadenizli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu'daki balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Gülyalı, Kumbaşı, Kışlaönü, Kacalı, Mersinköyü, Medreseönü, Yalıköy, Bolaman, Fatsa ve Ünye balıkçı barınaklarından hareket eden gırgır tekneleri, av yasağının sona ermesiyle birlikte denize ağlarını bıraktı.

Gece saat 02.00 civarlarında "Vira Bismillah" diyerek ağlarını toplayan balıkçılar en çok palamut avladı.

Denize açılan balıkçılardan Aziz Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını belirterek, ilk gecede palamut avladıklarını söyledi.

Ceylan, sezondan umutlu olduklarını belirterek, "Özellikle palamut konusunda büyük beklenti içerisindeyiz. İlk gecede tuttuğumuz palamutlar, oldukça iriydi. İnşallah tüm sezon bu şekilde bol ve bereketli geçer." dedi.

İstanbul'da balıkçılar "Vira Bismillah" diyemedi

İstanbul'da balıkçılar, av sezonunun açılmasıyla boğaza açılırken hava muhalefeti sebebiyle "Vira Bismillah" diyemedi.

Balıklara üreme ve büyüme dönemlerinde zarar vermemek adına her yıl belli dönemlerde konulan, bu yıl da 15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla kaldırıldı. Yasak süresince yeni sezona teknelerini ve ağlarını onararak hazırlanan İstanbullu balıkçılar, yasağın kalktığı günün ilk dakikalarında ekipler halinde kıyıdan uzaklaşarak denize açıldı.

Aylardır denize hasret kalan ve sezonun açılmasıyla yoğun mesaiye başlayan balıkçılar, boğazı turlarken denize ağ atamadı. Gemideki cihazlarda hava muhalefeti sebebiyle balık görülemeyince gemiler sabahın ilk ışıklarında yola koyulmak üzere limanlara bağlandı.

2017 balık sezonu verileri

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen sene ülke genelinde 18 bin 24 balıkçı teknesi bulunuyor.

Ayrıca, Türkiye'de 2017 yılında denizlerde 322 ton 173 kilogram, iç sularda ise 32 ton 145 kilogram olmak toplamda 354 ton 318 kilogram balık avlandığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine işlendi.

TÜİK 2017 verilerine göre, avcılığı en çok yapılan pelajik deniz balıklarının üretim miktarı şöyle gerçekleşti:

"Hamsi 158 ton 94 kilogram, çaça 33 ton 950 kilogram, sardalya 23 ton 426 kilogram, istavrit 12 ton 985 kilogram, palamut 7 ton 578 kilogram, lüfer 1 ton 936 kilogram."

Aynı yıl avcılığı en fazla yapılan demersal deniz balıklarının üretim miktarı da şu şekilde kayıtlara geçti:

"Mezgit 8 ton 248 kilogram, tekir 2 ton 74 kilogram, barbunya ve paşa barbunu 1 ton 476 kilogram, bakoralya-berlam 1 ton 11 kilogram, kalkan 167 kilogram."

Kaynak: AA