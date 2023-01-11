Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakırköy'de tanker devrildi: Cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Bakırköy'de devrilen tankerin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı, tankerin caddeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LPG yüklü tanker, Behçet Kemal Çağlar Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza nedeniyle olay yerine, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye götürdü.
Caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatan ekipler tankerin caddeden kaldırılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin tankerdeki LPG'yi başka bir tankere aktardıktan sonra devrilen aracı olay yerinden kaldıracağı belirtildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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