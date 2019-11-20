Türkiye

Bakırköy'de hastanede yangın

20 Kasım 2019 Çarşamba 09:18 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:23

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nin bulunduğu binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hastalar tahliye edildi.

[Fotoğraf: DHA ]