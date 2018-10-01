Ankara'da ekmek 1 liranın üzerinde satılmayacak

Ticaret Bakanlığı ekmek fiyatlarına ilişkin, "Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekmek fiyatlarının, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iller veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, ekmek fiyatıyla ilgili, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alındığını aktarılan açıklamada, "Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Esnafımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur" ifadesine yer verildi.

"Tarifeye uymayana yaptırım uygulanacak"

Açıklamada, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığın görüşü alınmadan tarife belirlenmesinin mümkün olmayacağına işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"Diğer taraftan, Bakanlığımızca 28/09/2018 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelikle, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üreticiye birim miktar başına tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden daha az ödeme yapılamayacağı düzenlenmiş ve halihazırda 28.09.2018 itibarıyla mevcut tarifede değişiklik yapılmaksızın üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış bulunmaktadır. Ekmek üreticilerine yönelik yapılan maliyet azaltıcı bu tedbire rağmen halkın temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarının speküle edilerek artırılmasına dair haksız ve yetkisiz girişimler müşahede edilmektedir. Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir."

Bakanlığın görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifelerinin hükümsüz olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA