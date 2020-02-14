Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakanlık 74 firmayı daha ifşa edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Bakan Pakdemirli, "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz." diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:50
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