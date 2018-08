Bakanlardan Kurban Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar: Millet ayrılmaz bir bütün oluşturdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamlarını beraberinde getirdiğini belirtti.

Bundan ilham alan milletin kederde, kıvançta, iyi ve kötü günde ortak hareketle milli ve manevi değerlerin etrafında birleştiğini, ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu bildiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığı olarak kutsal vatan topraklarında 81 milyon vatandaşımızın birlik, beraberlik, huzur ve güven içerisinde nice bayramlar yaşayabilmesi için jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularıyla birlikte omuz omuza, yurt içinde ve sınır ötesinde mesai mefhumu gözetmeksizin vazifelerimizi yerine getirmekteyiz.

Kutsal vatan topraklarıyla milli ve manevi değerlerimizin korunması uğruna bu bayram gününde yurdumuzun her köşesinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ailelerinden uzakta vatanı, milleti ve dünya barışı için ter döken, yüreği bayrak sevgisi ile dolu kahraman silah arkadaşlarıma teşekkür ediyor, her birinin tek tek gözlerinden öpüyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın kahraman mensuplarının milletimizin sonsuz sevgi ve güveninden aldıkları güçle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta terörle mücadele olmak üzere her türlü görevi sarsılmaz bir azim ve iradeyle anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda yerine getireceklerine yürekten inanıyorum."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Akar, Kurban Bayramı'nı kutlayarak nice bayramlar yaşanması temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Zorlukları kenetlenerek aşıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise mesajında, "Bu topraklarda millet olarak asırlardır birlik içinde, birbirimizin hukukuna sahip çıkarak, ortak hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber gayret gösteriyoruz. Farklılıklarımızı birer zenginlik olarak yaşıyor, her türlü zorluğu ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşıyoruz" dedi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şunları ifade etti:

"Bizi bir arada tutan güç, evrensel insani değerlerden ve ülkemize olan büyük sevdamızdan kaynağını alıyor. Uğradığımız her türlü saldırıyı, yolumuzu kesmek üzere kurulmuş her türlü tuzağı, millet olma şuuruyla, 81 milyon insan tek bir yürek olarak bertaraf ediyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Milletimiz, tarih boyunca büyük medeniyetler kurmuş, destansı zaferler kazanmıştır. Bugün geçmişten aldığımız güçle parlak bir geleceğe yürüyor ve Türkiye'yi milletimize yakışan seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en dinamik nüfusuna sahip olan ülkemizin hak ettiği yere ulaşması, gençlerimizin bilgi ve değer üretiminde en iyi olmalarını gerektiriyor. Bu hedefe erişmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız."

Bakan Kasapoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

"Bir yandan dünyada yaşanan değişime ayak uydururken, diğer yandan asırlardır sadakatle bağlı kaldığımız değerleri yaşatmak ve daha da güçlendirmek üzere gayret gösteriyoruz. Bir ülkenin sadece maddi ilerleme hedefleriyle güçlü olamayacağını biliyor, maneviyatımızı güçlü tutma noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Kurban ve Kurban Bayramı, hem birey hem de toplum olarak dayanışma bilincimizi en üst düzeye taşıyor ve ruhsal dirilişimizi mümkün kılıyor.

Bayramlar, millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, birlik ile beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin pekiştiği mübarek günlerdir. Bayramlar içinde Kurban Bayramı'nın çok müstesna bir yeri, kendine özgü manevi iklimi vardır. İnşallah hepimiz bu güzel bayramın bereketinden nasibini alanlardan oluruz. Bu duygularla, sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, bütün milletimizin bayramını yürekten kutluyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bayramlar dayanışma günleridir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülke ve millet olarak yeni bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Türkiye'nin her bir köşesindeki vatandaşların, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ve İslam dünyasının bayramını tebrik eden Kurum, bayramın kazasız belasız, huzur ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Kurum, "Bayramlar, aziz milletimiz için çok derin anlamlar ifade etmektedir. Birlik, beraberlik, kardeşlik, neşe ve sevinç günleri olan bayramlar, aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Bugünler, büyükleri hatırlama, küçükleri sevindirme günleridir. Kendimizi yenileme ve tazeleme günleri olan bayramlar, umutlarımızı diri tutma günleridir" ifadelerini kullandı.

Ülke ve millet olarak çok güçlü bir tarihe ve çok köklü bir medeniyete sahip olunduğunun, bugünlere nice badirelerden, imtihanlardan, sıkıntılardan ve mücadelelerden sonra gelindiğinin altını çizen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz tüm zorlu süreçleri birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile aşmasını bildik. Allah’ın izniyle ülkemize karşı yürütülmekte olan ekonomik darbe girişimini de daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok birbirimize kenetlenerek aşacağız.

Kurban Bayramı, bir taraftan Allah’a ibadet etmenin, diğer taraftan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hakkını gözetmenin adıdır. Aziz milletimiz sadece ülkemiz içinde değil, yurt dışında da nice mazlum ve mağdur coğrafyalara Kurban Bayramı vesilesiyle sevinç ve mutluluk taşımaktadır. Milletimiz, tüm insanlık için bir iyilik ve hayır eli olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık, afiyet, huzur ve mutluluk içinde Kurban Bayramı'nı idrak etmeyi temenni ediyor, cennet vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Güçlü Türkiye için çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye'nin varlığı için çalıştıklarını belirtti.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye’nin varlığı için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza istikamet kazandırıyoruz. Bizlerin en büyük motivasyon kaynağı, dün olduğu gibi bugün de bu aziz topraklara, bu asil ve şerefli millete nasıl daha faydalı olabiliriz düşüncesi olmuştur. Tüm işlerimizde milletimizin hayır duasını alabilmek en büyük dileğimizdir.

Bayramlar, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, topyekün dayanışma içerisinde olduğumuz ve kucaklaşarak kardeşlik duygularımızı ilerlettiğimiz müstesna günlerdir. Bu duygularla Kurban Bayramı’nızı kutluyor, bayramın tüm ülkemize, İslam dünyasına huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum."

