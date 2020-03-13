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Bakanlar Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın sonra açıklama yapacak
[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ortak basın açıklaması yapacak.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 10.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sürüyor.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan açıklama yapacak.
Etiketler: Mehmet Cahit Turan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Fahrettin Koca bakanlar açıklama abdulhamit gülSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:41
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