İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım gönderilecek. Eski kıyafetleri göndermeyin, ısıtıcı, gıda, battaniye gönderebilirsiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz, Suriyeli kardeşimiz Mahmud ve ailesinin vatandaşlık işlemlerine başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

70 yaralının durumunu takip ediyoruz, 9'u yoğun bakımda. 1607 kişi hastanelere başvurdu, çoğunu taburcu ettik. Yoğun bakımda olanlar arasında durumu kritik olan yok. Sahra mobil hastanelerinden 7'sini dün itibarıyla açtık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Hasar tespit çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz.

10 bin konutluk uydukent projesini gerçekleştireceğiz. Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Yıl sonuna kadar bu inşaatları bitirip vatandaşlara teslim edeceğiz.

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