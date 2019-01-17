Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, Adalet Bakanlığı resmi uzlaştırmacı olarak ilk dosyasını tamamladığını duyurdu.

Bakan Varank, uzlaştırdığı kişiler ile çektirdiği fotoğrafları da paylaştığı mesajında, “Ayfer ve Ayşegül hanım arasındaki sorunu mahkemesiz çözerek yargıyı bir yükten kurtarmış olduk.” İfadelerine yer verdi.

Uzlaştırmacı belgesini de paylaşan Varank, herkesi bu yeni ve yararlı sisteme destek vermeye davet etti.

Sınavlara girerek edindiğim Adalet Bakanlığı resmi uzlaştırmacı kimliğimle ilk dosyamı tamamladım. Ayfer ve Ayşegül hanım arasındaki sorunu mahkemesiz çözerek yargıyı bir yükten kurtarmış olduk. Herkesi bu yeni ve yararlı sisteme destek vermeye davet ediyorum. @abdulhamitgul pic.twitter.com/GBTbI5FEta — Mustafa Varank (@varank) 16 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber