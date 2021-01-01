Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 11:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakan Soylu Tendürek Dağı bölgesinde
[Fotoğraf:İHA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Dağı bölgesinde komutanlardan bilgi aldı.
Bakan Soylu, sabah saatlerinde Çaldıran ilçesindeki Yaşkütük Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 3,5 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Tavşantepe Üs Bölgesine geçerek havadan incelemelerde bulundu.
Burada görev yapan jandarma personeli tarafından karşılanan Bakan Soylu, Tavşantepe Üs Bölgesi'nde Tendürek Dağı ve çevresindeki son duruma ilişkin komutanlardan bilgi aldı. Bakan Soylu, üs bölgesindeki barınma alanlarını da inceleyerek askerle bir araya geldi
Bakan Soylu'nun Van kent merkezinde bulunacağı bazı ziyaretlerin ardından kentten ayrılması bekleniliyor.
Etiketler: Süleyman Soylu
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