Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Anadolu insanı üzüm bağlarının dinlendiği zamanı 'asmanın uykusu' gibi görür de yeniden sürgün verdiği zamana dünyanın en güzel söz sanatıyla 'asmalar uyanıyor' der. Okullarımız aynı böyle uykudaydı günlerdir. Bütün yaz onlarca okul gezdim. Çocukların varlığı, gülüşü, hareketi, sesi olmadan o koridorlar kuru bir dal gibi geldi hep gözüme. Bugün uyanıyor okullar. Her sınıf bir bağ, her sıra bir yaprak, her çocuğun gözü bir üzüm tanesi... Biz onları öyle göreceğiz, gözlerine öyle bakacağız hep beraber. Gündüz burada açacaklar, akşam evlerinde. Hayırlı uğurlu olsun uyanışımız, yeni eğitim öğretim yılımız."

Bakan Selçuk paylaşımında, asma yapraklarının bulunduğu bir kart kullanarak, "uyanış" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber