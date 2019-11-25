Bakan Selçuk: Şiddet gören kadınlar için adliyelerde destek birimleri oluşturulacak25 Kasım 2019 Pazartesi 14:35 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 14:50
Kadına şiddetle mücadele kapsamında Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturulacağını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "6284 sayılı Kanun'a ilişkin ihtisas mahkemeleri görevlendirilecek." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.
Bakan Selçuk, "6284 sayılı Kanun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik yeni bir araştırma yapacağız. Araştırma sonuçları ışığında, Kanuna ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemelere dair ortak çalışma yürüteceğiz. Öfke Kontrol Programları yürüteceğiz. Eğitimin her kademesinde müfredatı güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA