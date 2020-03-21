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Bakan Koca'dan 65 yaş üstüne 'dışarı çıkmayın' çağrısı
[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca / Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara çağrı yaptı, "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye ilişkin paylaşım yaptı.
Aynı paylaşımı farklı renklerle 3 kez yapan Koca, "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Dışarı çıkmayın. Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. Lütfen evde kalın. İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun" çağrısında bulundu.
Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. pic.twitter.com/sUUs9uILzB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
Etiketler: dışarı çıkmayın çağrısı bakan kocaSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 21:56
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