Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Albayrak'tan sağlıkçılara 1,2 milyar TL’lik müjde
Bakan Albayrak, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs ile mücadelede canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarının taleplerine öncelik verileceğini söyledi.
Bakan Albayrak bu kapsamda üniversite hastanelerinde çalışan persanele de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapılacağını açıkladı. Bakan Albayrak, bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlanacağını kaydetti.
Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/XzyBZRVNAM
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:27
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