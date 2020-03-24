Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs ile mücadelede canları pahasına çalışan sağlık çalışanlarının taleplerine öncelik verileceğini söyledi.

Bakan Albayrak bu kapsamda üniversite hastanelerinde çalışan persanele de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapılacağını açıkladı. Bakan Albayrak, bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlanacağını kaydetti.