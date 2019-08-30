30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte devlet mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Bakan Akar, ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Akar, ABD ile Güvenli Bölge Mutabakatına ilişkin, "Belirlenen takvim ilerliyor. Çalışmamız terör koridorunun bertaraf edilmesi. Hiçbir şekilde gecikmeye tahammülümüz yok." dedi.

#SONDAKİKA

[ABD ile güvenli bölge mutabakatı] Milli Savunma Bakanı Akar: Belirlenen takvim ilerliyor. Çalışmamız terör koridorunun bertaraf edilmesi. Hiçbir şekilde gecikmeye tahammülümüz yok. pic.twitter.com/biIbZeFAuO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2019

Akar, "YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz." diye konuştu.

[ABD ile güvenli bölge mutabakatı] Milli Savunma Bakanı Akar: YPG'nin, teröristlerin çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine dair bilgiler var, teyide muhtaç. Tamamını bizzat görmek istiyoruz.https://t.co/uKnpwmEbdD pic.twitter.com/a8HdKnvbMz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2019

Güvenli Bölgeyle çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, "Dün takriben 1,5-2 saat süreyle 4 helikopter, iki Türk, iki Amerikan helikopteri, havadan keşif ve gözetleme yaptı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA